Москва18 июл Вести.Летний период в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) традиционно сопровождается не только академической нагрузкой, но и проведением масштабного фестиваля для абитуриентов. Об уникальности этого проекта рассказал ИС "Вести" начальник Управления молодежной политики МГПУ Дмитрий Крючков.

Ставший доброй традицией фестиваль для абитуриентов превращается в пространство творчества: проходят лекции, мастер-классы и концерты. Для вчерашних школьников это уникальная возможность пообщаться со студентами, примерить на себя эту роль, и, вдохновившись атмосферой, сделать первый шаг к поступлению в университет.

Уникальность нашего шоу-фестиваля в том, что его полностью готовят непосредственно студенты. То есть каждый студент подготавливает вместе со своими единомышленниками какой-то мастер-класс. В этом году все наши мастер-классы связаны с педагогической направленностью рассказал Крючков

С этого года в МГПУ открыт целевой набор — почти полторы тысячи бюджетных мест с гарантированным трудоустройством в московские школы после выпуска. Фестиваль — шанс не только узнать о вузе, но и сразу стать частью сообщества.

Я очень люблю этот день за то, что он собирает всех студентов нашего большого университета, наше огромное комьюнити [сообщество]. За то, что оно с каждым годом растет, развивается и это отличная возможность не только пообщаться, но и сделать что-нибудь интересное и полезное для себя и других рассказала студентка МГПУ Анастасия Виташева

Ранее сообщалось, что активность студентов на рынке труда в России выросла в шесть раз. Эксперты связывают этот процесс с несколькими факторами: необходимостью оплачивать жилье или содержать семью, желанием не зависеть от родителей, снижением количества бюджетных мест в вузах и ростом стоимости обучения на платных отделениях.