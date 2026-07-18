Первый шаг в профессию: студенты колледжей работают в ресторане "Встреча друзей" Больше, чем практика: студенты рассказали о работе в ресторане "Встреча друзей"

Москва18 июл Вести.На Воробьевых горах в Москве продолжил работу первый в России ресторан столичных колледжей под названием "Встреча друзей". Все сотрудники общепита имеют непосредственное отношение к колледжам и для многих из них работа в ресторане – это первое место трудоустройства. Об этом они рассказали ИС "Вести".

Команда экспериментального проекта "Встреча друзей", насчитывающая 70 человек, полностью состоит из студентов профильных вузов и недавних выпускников. Изначально запущенный в декабре как временная зимняя акция, ресторан продемонстрировал впечатляющие результаты. Благодаря высокому спросу — более 50 000 гостей за первые полгода — проект был переведен в статус постоянного.

Мы поняли то, что у нас поднакопилось намного даже больше знаний, которые мы получили в колледже и усовершенствовали их уже здесь, и то, что мы можем что-то дать ребятам, рассказать им то, чего они не знают – это важно рассказала менеджер ресторана "Встреча друзей" Полина Петрова

В колледже дают базу, учат сервировать столы, подавать приборы, общаться с людьми, а настоящая школа начинается уже на практике, когда нужно выдержать полную посадку гостей в выходные и сгладить конфликтную ситуацию. Для многих это первое место работы, где теория превращается в навык.

В ресторане я научился прежде всего выдержке, наверное. Просто бывают разные клиенты …но мы всегда пытаемся найти общий язык с клиентом, всегда идем на компромисс рассказал студент колледжа "Царицыно" Илья Заяц

Ранее сообщалось, что российские студенты штурмуют рынок труда: их активность в сфере поиска работы выросла в шесть раз. Работодатели в свою очередь также проявляют повышенный интерес к молодым специалистам. По информации SuperJob, две трети компаний готовы принимать студентов на стажировки.