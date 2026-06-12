Москва12 июн Вести.Открытие 67-го летнего трудового семестра Российских студенческих отрядов (РСО) прошло в Казани. Студенты и школьники станут участниками более 100 трудовых проектов этим летом, рассказала председатель правления РСО, депутат Госдумы РФ Юлия Дрожжина, сообщает ИС "Вести".

Около 400 тыс. студентов и школьников отправятся работать этим летом в разные регионы России. Они будут задействованы в сфере гостеприимства, на производственных площадках, в детских лагерях, на стройках, а также на объектах транспортной инфраструктуры.

Мы всегда говорим о том, что доказывать любовь к стране нужно делом. И вот кто как не Российские студенческие отряды умеют это делать, потому что ребята трудятся абсолютно в каждом регионе нашей страны по разным направлениям деятельности, сотни тысяч ребят, которые работают там, где это необходимо. У нас более 100 трудовых проектов всероссийского, окружного, межрегионального и регионального уровня отметила Юлия Дрожжина

В рамках церемонии открытия руководители штабов трудовых проектов сдали рапорты о готовности к летнему сезону и получили путевки для работы на объектах. Поздравления с открытием семестра РСО также направил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.