Более 350 человек трудоустроят в учреждения Камчатки в составе студотрядов Командир студотрядов Камчатки Лаптев: 360 человек устроятся в учреждения на лето

Москва27 мая Вести.Порядка 360 молодых людей и девушек будут трудоустроены в учреждения Камчатки на лето, сообщил ТАСС со ссылкой на командира студенческих отрядов Камчатского края Максима Лаптева.

В этом году мы планируем трудоустроить 326 местных студентов, также нам будут приезжать ребята со всей страны для того, чтобы трудиться на путине - всего будет трудоустроено порядка 360 человек отметил Лаптев

Он уточнил, что студенты будут трудиться также в образовательных и медицинских учреждениях, в том числе в детских лагерях. Семь будущих экологов будут работать в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также в КамчатНИРО.