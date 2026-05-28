Москва28 маяВести.На Камчатке в рамках профильного нацпроекта положат новый асфальт на участке трассы до поселка Паратунка, который повредился после зимы 2025-2026 годов. Об этом сообщили в краевом Минтрансе, передает ТАСС.
В курортном поселке расположены базы отдыха с бассейнами с термальной водой. Это популярное место отдыха и для гостей, и для жителей.
Участок с 14-го по 21-й километр дороги долгое время находился в неудовлетворительном состоянии. Он оказался одним из наиболее поврежденных после аномальной зимы 2025-2026 годов, которая привела к значительным разрушениям дорожного полотнаотмечается в сообщении
На данный момент уже начался демонтаж старого покрытия. Также на дороге проводится ямочный ремонт.