Москва5 июн Вести.Аэропорт Пулково более чем в два раза расширяет программу трудоустройства студентов. На работу будут приниматься учащиеся не только российских вузов, но и молодежь из стран СНГ. Об этом сообщил генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (аэропорт Пулково Санкт-Петербург) Леонид Сергеев в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в нынешнем сезоне численность студенческих кадров возрастает с 1000 до 2500 человек.

Мы являемся первым студенческим аэропортом. У нас до этого момента спокойно работало 1000 человек, у нас всего 3700 база и 1000 студентов. Но в этом сезоне мы делаем просто мега-прорыв. Мы увеличиваем эту цифру до 2500. Это 152 вуза, это 52 региона, это вузы Санкт-Петербурга, проект "Взлетная полоса", российские студенческие отряды. Вчера мы с ними подписались, и мы выходим на международную арену. У нас в прошлом году, ребята были, девчонки из Белоруссии, в этом году добавляется Киргизия, и мы еще планируем Казахстан. Получается, что к 3700 сотрудников постоянного штата добавляется 2500 студентов со всех необъятных концов нашей родины и СНГ, и мы очень счастливы, что мы этот проект вытолкали рассказал Сергеев

Ранее руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров провел серию рабочих встреч с представителями Ганы, Китая, Уганды и Узбекистана. Одним из ключевых поводов для обсуждения с российской стороны стала организация стажировок в Росмолодежи для активных молодых людей из государств-партнеров.