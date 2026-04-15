Москва15 апрВести.Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров провел серию рабочих встреч с представителями Ганы, Китая, Уганды и Узбекистана, в ходе которых обсуждались вопросы расширения гуманитарных связей и обмена опытом.
Об этом глава ведомства сообщил в беседе с ТАСС.
В рамках переговоров стороны детально рассмотрели перспективы международного молодежного взаимодействия. Гуров пояснил, что одним из ключевых предложений российской стороны стала организация стажировок в Росмолодежи для активных молодых людей из государств-партнеров.
По словам чиновника, ведомство также выразило готовность делиться с иностранными коллегами наработками в области проектного управления и развивать совместные инициативы в сфере волонтерства.
Кроме того, руководитель агентства отметил, что отдельное внимание на встречах было уделено механизмам поддержки молодежного предпринимательства.
Ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что России стоит привлекать молодых иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта.