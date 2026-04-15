РФ обсудила с Ганой, КНР, Угандой и Узбекистаном стажировки молодых иностранцев

Москва15 апр Вести.Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров провел серию рабочих встреч с представителями Ганы, Китая, Уганды и Узбекистана, в ходе которых обсуждались вопросы расширения гуманитарных связей и обмена опытом.

Об этом глава ведомства сообщил в беседе с ТАСС.

В рамках переговоров стороны детально рассмотрели перспективы международного молодежного взаимодействия. Гуров пояснил, что одним из ключевых предложений российской стороны стала организация стажировок в Росмолодежи для активных молодых людей из государств-партнеров.

По словам чиновника, ведомство также выразило готовность делиться с иностранными коллегами наработками в области проектного управления и развивать совместные инициативы в сфере волонтерства.

Кроме того, руководитель агентства отметил, что отдельное внимание на встречах было уделено механизмам поддержки молодежного предпринимательства.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что России стоит привлекать молодых иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта.