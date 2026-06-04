В ГД внесли законопроект о трудовых стажировках для студентов и выпускников "Единая Россия" внесла в Госдуму проект о трудовых стажировках для студентов

Москва4 июн Вести.Группа депутатов "Единой России" внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий закрепление в Трудовом кодексе России понятия "стажер" и "стажировка в сфере труда", а также установление порядка прохождения стажировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, стажировку будут оформлять по срочному трудовому договору, что позволит студентам и выпускникам адаптироваться к профессии и получить первый опыт работы и практические навыки. Отмечается, что стать стажерами смогут россияне, которые получают или уже получили среднее профессиональное или высшее образование, а также прошли профессиональное обучение. При этом в документе подчеркивается, что стажировка и полученная специальность должны соответствовать друг другу.

Предполагается, что такой договор может быть заключен не позднее года после получения образования или профессионального обучения, максимальный срок стажировки - полгода.

Законопроект не распространяется на стажировки, предусмотренные образовательными программами, а также стажировки для допуска к профессиональной деятельности в отдельных сферах, в том числе здравоохранении, юриспруденции, транспорта, энергетики.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, инициатива нацелена на создание дополнительных гарантий для молодых специалистов.