В ГД рассказали, когда будет принят закон о трудовых стажировках для молодежи Володин: закон о трудовых стажировках для студентов примут летом

Москва19 июн Вести.Закон о профессиональных стажировках для студентов может быть сформирован уже этим летом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС "Вести".

По его словам, соответствующие изменения готовятся в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина, озвученных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Речь идет о поддержке молодежи, которая впервые устраивается на работу.

Нормы правильные, и президент, обратив на это внимание, подчеркнул, что этого ждут люди. И мы со своей стороны постараемся сделать все для того, чтобы законодательство было сформировано уже в летнее время сказал Володин

Он пояснил, что предлагаемые нормы будут связаны со срочным трудовым договором, при заключении которого молодой сотрудник сможет получить дополнительные преференции.

Ранее стало известно, что в ГД был внесен законопроект, предполагающий закрепление в Трудовом кодексе России понятия "стажер" и "стажировка в сфере труда".