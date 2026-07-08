Госдума приняла законопроект о стажировках для студентов и выпускников вузов Госдума приняла закон, вводящий понятие стажировки для выпускников вузов

Москва8 июл Вести.Госдума РФ во втором и окончательном третьем чтении приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности - стажировку в сфере труда для выпускников колледжей и вузов, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, регулирующий особенности труда работников, проходящих стажировку говорится в сообщении

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Он поможет получать профессиональный опыт выпускникам колледжей и вузов посредством заключения срочного трудового договора.

Новые нормы предполагают, что стажировкой будет называться трудовая деятельность, которую осуществляет сотрудник на базе срочного договора для приобретения профессионального опыта.

Со стажерами — студентами организаций среднего профессионального образования или вузов либо закончившими, но не более чем годом ранее, будет заключаться срочный трудовой договор, в котором указывается, что работник является стажером отмечается в тексте

При этом в задачи работодателя будет входить организация наставничества для стажера, но срок стажировки при этом не должен превышать полгода. После ее успешного завершения работник сможет заключить бессрочный договор без испытательного срока.

Ранее сообщалось, что группа депутатов "Единой России" внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий закрепление в Трудовом кодексе России понятия "стажер" и "стажировка в сфере труда".