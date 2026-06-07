В России проводят эксперимент с одновременным обучением в школе и колледже Васильев рассказал об эксперименте с одновременным обучением в школе и колледже

Москва7 июн Вести.В 12 субъектах России проводится эксперимент, целью которого является ускоренное обучение молодежи, позволяющее старшеклассникам параллельно с учебой в школе осваивать профессию в колледже. Об этом информационной службе "Вести" рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

По словам парламентария, такая модель призвана помочь талантливым и амбициозным ребятам не терять время, а сразу после школы выйти на рынок труда с востребованной специальностью.

У нас в стране сейчас 12 субъектов ведут эксперимент, цель которого – как можно быстрее обучить нашу молодежь – талантливую, амбициозную, чтобы они не только проводили время в школе, в старших классах, а в это время, если это им нравится, учились в колледже. И за то время, пока они находятся в старших классах, а затем ищут свое применение, они бы уже получили профессию – хорошую, высокооплачиваемую, модную и конкурентную заявил Васильев

Ранее сообщалось, что, по результатам опроса, проведенного образовательным центром "Алабуга Политех", 60% учащихся отдают предпочтение техническим направлениям обучения, 20% заинтересованы в IT-сфере. На гуманитарные специальности ориентируются 15% респондентов, и 5% – на естественные науки.