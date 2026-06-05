Москва5 июн Вести.Согласно опросу, проведенному образовательным центром "Алабуга Политех", 60% учащихся отдают предпочтение техническим направлениям обучения, 20% заинтересованы в IT-сфере. На гуманитарные специальности ориентируются 15% респондентов, и лишь 5% — на естественные науки. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

Больше половины опрошенных после 9-го класса планируют продолжить обучение в 10–11 классах, тогда как почти 40% решили поступать в учреждения среднего профессионального образования. При этом 40% школьников испытывают страх ошибиться с выбором профессии, тогда как боязнь не поступить в желаемое место волнует лишь четверть.

Среди ключевых факторов при выборе учебного заведения респонденты назвали возможность получать опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, местоположение и атмосферу в учебном заведении.