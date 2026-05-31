Более 20% выпускников школ в РФ еще не выбрали вуз для поступления Только 7% российских выпускников выбрали вуз и специальность

Москва31 мая Вести.Пятая часть выпускников 11 классов в РФ не знают, куда будут поступать, еще 28% планируют учиться там, куда им хватит баллов для поступления. При этом точно знают, в какой вуз и на какую специальность пойдут, только 7% вчерашних одиннадцатиклассников, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart.

11% рассматривают несколько вузов и планируют подавать документы сразу в несколько мест. При этом 33% школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. 21% пока вовсе не сделали выбор, а 28% признались, что будут поступать туда, куда хватит проходных баллов отметили в исследовании

Самыми популярными у выпускников являются такие направления, как маркетинг, реклама и PR (14%), бизнес и управление (13%), психология (8%). Инженерные специальности выбрали 5%, а IT-направления в сумме - около 2,3%.

Еще 6% школьников рассматривают колледжи и техникумы.