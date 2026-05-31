Москва31 маяВести.Пятая часть выпускников 11 классов в РФ не знают, куда будут поступать, еще 28% планируют учиться там, куда им хватит баллов для поступления. При этом точно знают, в какой вуз и на какую специальность пойдут, только 7% вчерашних одиннадцатиклассников, сообщил ТАСС со ссылкой на опрос онлайн-школы Skysmart.
11% рассматривают несколько вузов и планируют подавать документы сразу в несколько мест. При этом 33% школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом. 21% пока вовсе не сделали выбор, а 28% признались, что будут поступать туда, куда хватит проходных балловотметили в исследовании
Самыми популярными у выпускников являются такие направления, как маркетинг, реклама и PR (14%), бизнес и управление (13%), психология (8%). Инженерные специальности выбрали 5%, а IT-направления в сумме - около 2,3%.
Еще 6% школьников рассматривают колледжи и техникумы.