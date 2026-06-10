Москва10 июн Вести.Интерес школьников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и физике является положительной тенденцией, заявил ИС "Вести" старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

По его мнению, этому способствовал ряд факторов. В частности, внимание государства к данному вопрос, обновление материально-технической базы в школах. Кроме того, наблюдаются изменения и в экономике.

Действительно, экономика меняется в сторону инженерных специальностей, поэтому интерес к естественно-научным предметам растет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Также нельзя не сказать о том, что у нас производство [в стране] стремительно расширяется, поэтому требуются рабочие руки практически по всем специальностям. В том числе и людей с высшим образованием. Это наше с вами будущее. Совершенно неудивительно, что происходит небольшое, но повышение интереса у школьников к естественно-научным предметам. Очень хочется надеяться, что эта тенденция продолжится отметил Илюхин

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что число школьников, выбравших в 2026 году ЕГЭ по профильной математике и естественно-научным предметам, увеличилось на 3,5% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на исследования платформы GetCourse, доля онлайн-школ подготовки к Единому государственному экзамену по математике в общем обороте выросла в России с 21% до 24% в 2025/26 учебном году.