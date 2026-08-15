Школьник, обменявшийся футбольными пасами с Путиным, рассказал, как это было

Школьник, с которым Путин обменялся пасами в Красноярске, рассказал об этом Школьник, обменявшийся футбольными пасами с Путиным, рассказал, как это было

Москва15 авг Вести.Школьник Денис Художитков, с которым глава государства Владимир Путин в Красноярске обменялся футбольными пасами на открытии церемонии награждения победителей "Большой перемены", рассказал РИА Новости, что президент отдал мощных и точный пас.

3 августа в Красноярске Путин, выходя на сцену, где проходило награждение победителей всероссийского конкурса "Большая перемена", обменялся футбольными пасами с Денисом и его соведущей.

Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный рассказал мальчик

Он поделился, что не боялся дать пас президенту, потому что был уверен и в себе, и в нем. Денис также рассказал, что, хотя пообщаться с главой государства ему не удалось, Путин пожал ему руку на сцене.