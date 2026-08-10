Путин в Улан-Удэ встретился с финалистом "Большой перемены" Путин пообещал помочь мальчику из Улан-Удэ с поступлением в училище в Иркутске

Москва10 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин встретился в Улан-Удэ с восьмиклассником Вячеславом Казекиным, ставшим финалистом конкурса "Большая перемена".

Неделю назад мальчик пригласил главу государства посетить Бурятию и сегодня признался, что не ожидал такой быстрой реакции Путина на приглашение. На встрече Вячеслав также поделился, что, помимо самбо, увлекается шахматами и авиамоделированием. Он попросил президента помочь с поступлением в Иркутское суворовское военное училище, чтобы исполнить свою мечту - стать пилотом.

Решим ответил Путин

На прошлой неделе глава государства принял участие в церемонии закрытия финала конкурса "Большая перемена".