Москва27 авг Вести.Запрет на использование мобильных устройств на уроках в школах может привести как к дополнительному стрессу у детей, так и к лучшему усвоению образовательных программ. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал социальный психолог, член Российского общества социологов, ведущий лектор Российского общества "Знание" Сергей Таланов.

Здесь можно двояко посмотреть. С одной стороны, стресс – все-таки мы живем в век информации, и ребята хотят быть на связи… родители напишут, мало ли что – так спокойней, так уверенней. Но с другой стороны, здесь огромное количество плюсов. С точки зрения воспитательного процесса ребята не отвлекаются на уроках, лучше дисциплина… формируются навыки самоконтроля объяснил свою точку зрения Таланов

С 1 сентября в силу вступит новый приказ Минпросвещения РФ о запрете на использование мобильных телефонов во время учебных занятий. В ведомстве уточнили, что эти изменения носят технический характер и только закрепляют требования по использованию телефонов на уроках, установленные в 2024 году.