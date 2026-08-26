Запрет на пользование телефоном во время урока вступит в силу 1 сентября Кравцов: школьникам запретят пользоваться телефонами на занятиях с 1 сентября

Москва26 авг Вести.Приказ Министерства просвещения РФ, которым вводится запрет на использование мобильных телефонов во время занятий, вступит в силу 1 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

С 1 сентября вступает в силу приказ Минпросвещения России №316. Он вносит изменения в приказ №115 и закрепляет требования к использованию средств подвижной радиотелефонной связи во время учебных занятий. При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций сказал министр

По его словам, использование гаджетов во время перемен регулируется внутришкольными правилами.