Минпросвещения РФ: 2026/27 учебный год закончится не раньше 26 мая

Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года в России Минпросвещения РФ: 2026/27 учебный год закончится не раньше 26 мая

Москва18 авг Вести.Новый учебный год в школах РФ продлится с 1 сентября 2026 до 26 мая 2027 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут порядка 17,5 миллиона детей, из них в первый класс - 1,5 миллиона человек отметили в сообщении

При этом каждая школа вправе составить свой календарный план, основываясь на федеральном учебном графике. При этом можно учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия, уточнили в министерстве.