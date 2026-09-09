Минпросвещения: новый стандарт обучения для школ вступит в силу в 2027 году Минпросвещения РФ разработало новый стандарт обучения для 10-11 классов

Москва9 сен Вести.В России планируют ввести новый образовательный стандарт и программа для 10-11-х классов с усиленными естественно-научной и инженерной составляющими. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает РИА Новости. Обновленная учебная программа для старшеклассников вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

С участием научного сообщества, ведущих вузов разработан новый образовательный стандарт старшей школы, обновляется федеральная программа 10–11-х классов​​​. В них усилены естественно-научная и инженерная составляющие говорится в сообщении

Как уточняется, новый стандарт закрепляет возможность создания инженерных классов на базе школ. А также с 2027 года в обязательные результаты обучения войдут навыки работы с искусственным интеллектом.