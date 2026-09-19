Российские школьники в 10-11-х классах начнут учиться еще больше Минпросвещения увеличило минимальное число уроков в 10-11-х классах с 2027 года

Москва19 сен Вести.Минпросвещения России увеличило минимальное количество уроков в 10-11-х классах, с 1 сентября 2027 года оно составит 2 312 часов, что примерно на 140 часов больше, чем сейчас, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.

Отмечается, что министерство утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу с 1 сентября следующего года.

Согласно документу, за два года обучения на одного школьника должно приходиться не менее 2 312 и не более 2 516 часов занятий, то есть не свыше 37 часов в неделю в каждом классе. Действующий сейчас стандарт устанавливает минимум в 2 170 часов.