Минпросвещения определило максимальное количество уроков в день Минпросвещения РФ ограничило количество уроков в день для школьников

Москва18 авг Вести.Методические рекомендации по максимальному количеству уроков в день для школьников разных параллелей опубликовало Министерство просвещения РФ, сообщило РИА Новости.

Так, первоклассники в первые два месяца учебного года будут учиться не более трех академических часов в день, однако с ноября это число возрастет до четырех.

Длительность занятий в эти сроки — по 35 минут каждый. В январе-мае их расширяют до 40 минут. Кроме того, разрешаются пять уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры уточнили в агентстве

Максимально допустимая нагрузка на школьников со второго по четвертый классы составляет не более пяти уроков, однако раз в неделю допускаются шесть занятий за счет физкультуры.

В пятых и шестых классах может быть не более шести уроков, а с седьмого по одиннадцатый – не более семи.