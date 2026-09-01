Москва1 сен Вести.В преддверии Дня знаний вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказали о том, как будет организован учебный процесс для самых юных школьников. В новом учебном году в российские школы пойдут 1,5 миллиона первоклассников — для них предусмотрен особый режим занятий и адаптационный период.

Как сообщил Чернышенко, в сентябре и октябре первоклассники будут заниматься по три урока в день (по 35 минут каждый), с возможностью добавления четвертого урока — физкультуры — один раз в неделю. В ноябре и декабре количество уроков увеличится до четырех, при этом также допускается проведение физкультуры пятым уроком раз в неделю. Общая недельная нагрузка не превысит 21 академического часа при пятидневной учебной неделе.

В новом учебном году свою школьную историю начнут 1,5 миллиона первоклассников страны. Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, "школа должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность". Уверен, благодаря мерам нацпроекта "Молодежь и дети", ответственной работе педагогов и поддержке родителей ребята смогут получить все эти возможности и использовать их для реализации своего потенциала. А теплые воспоминания о первых днях в школе сохранятся с ребятами на всю жизнь отметил вице-премьер

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что расписание будет построено с учетом сложности предметов, а также предусмотрены часы на внеурочную деятельность: по одному часу в неделю на цикл "Разговоры о важном" и программу "Орлята России".

В первый год обучения ребенку важно постепенно привыкнуть к новому режиму, коллективу и требованиям школы. Поэтому для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы. В сентябре и октябре ребята будут заниматься по три 35-минутных урока в день, в ноябре и декабре – по четыре, а с января продолжительность уроков увеличится до 40 минут. Мы понимаем, что поступление в школу – важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи, поэтому наша задача – сделать этот переход максимально комфортным. Напомню, что в первые месяцы особенно важно поддержать интерес первоклассника к учебе, дать ему время освоиться, научиться общаться со сверстниками и почувствовать себя уверенно в новой для него среде пояснил Кравцов

В 1 сентября в нескольких школах каждого региона страны будет проводиться эксперимент по оценке поведения школьников, однако на первоклассников он не распространяется. Ранее было опубликовано исследование о том, с каким настроением школьники в России пойдут на 1 сентября.