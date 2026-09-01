Губернатор Подмосковья: важно, чтобы ребенок ходил в школу с удовольствием Губернатор Подмосковья Воробьев: важно, чтобы ученик шел в школу с удовольствием

Москва1 сен Вести.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил в беседе с ИС "Вести", что в области уделяют особое внимание созданию в школах атмосферы, при которой ученики будут чувствовать любовь и заботу.

Он подчеркнул, что 1 сентября — всегда особенный день для каждой семьи.

В Подмосковье мы стараемся делать так, чтобы все школы были не только новыми, но и чтобы лучшие преподаватели могли дарить свои знания, любовь, заботу и внимание. И самое главное — атмосфера в школе. Очень важно, чтобы в каждую школу ребенок шел с удовольствием, чтобы он наслаждался атмосферой и понимал, что знания — это сила подчеркнул Воробьев

В новом учебном году в российские школы пойдут 1,5 миллиона первоклассников. Для них предусмотрен адаптационный режим: первые два месяца первоклассники будут заниматься по три урока в день (по 35 минут каждый), с возможностью добавления четвертого урока — физкультуры — один раз в неделю. В ноябре и декабре количество уроков увеличится до четырех.