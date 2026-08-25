Воробьев рассказал о модернизации школ в Подмосковье Воробьев заявил об активной модернизации школ в Подмосковье

Москва25 авг Вести.Подмосковье активно участвует в президентской программе, в рамках которой активно модернизируют школы, а также проводят в них капитальный ремонт. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что после окончания работ образовательные комплексы полностью преображаются.

Это большая президентская программа про всю страну, но и мы в Подмосковье активно участвуем. И строим школы, и капитальный ремонт. Но капитальный ремонт предполагает не только изменение интерьера, но и все что касается учебного материала, инвентаря, благоустройства, это комплексная большая работа, которая полностью преображает образовательные комплексы заявил Воробьев

Ранее Воробьев рассказал о модернизации спортивного комплекса в Клине. По словам губернатора, комплекс примет первые соревнования в сентябре следующего года.