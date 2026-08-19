Глава Подмосковья поведал, какой бы была жизнь в регионе без нацпроектов

Губернатор Воробьев рассказал, какой была бы жизнь в Подмосковье без нацпроектов Глава Подмосковья поведал, какой бы была жизнь в регионе без нацпроектов

Москва19 авг Вести.Строительство перинатальных центров, модернизация дорожно-транспортной сети, улучшение железнодорожного сообщение и другие направления реализуются в Подмосковье благодаря нацпроектам, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с ИС "Вести".

Нацпроекты являются востребованными среди граждан. Благодаря им улучшается инфраструктура региона, отметил он.

Президентские нацпроекты — это приоритет, они поддерживаются и населением, и, безусловно, финансово. Для нас это главное направление. Первичное звено здравоохранения или высокотехнологичные мероприятия, образовательные проекты — все, что касается развития инфраструктуры, дорог в частности, — это все ключевые национальные проекты, на которые и государство, и каждый регион выделяет ресурсы. Мы в Московской области понимаем, что это приоритеты, и стараемся соответствовать подчеркнул Воробьев

Он перечислил, каких объектов не было бы в Московской области без нацпроектов:

Концессионных дорог, вся модернизация дорожно-транспортной сети, бесконечных переездов, которые мы построили десятками, — это все национальные проекты… Могу еще рассказать о перинатальных центрах: в свое время мы построили семь перинатальных центров, когда детская смертность радикально упала и сейчас соответствует лучшим мировым показателям добавил губернатор

Также он указал на трансформацию в сфере образования. Благодаря нацпроектам в школах открыты компьютерные классы, а кабинеты оснащены умными досками.

О важности нацпроектов также рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.