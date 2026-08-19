Минниханов: нацпроекты серьезно влияют на качество жизни россиян Минниханов: реализация нацпроектов серьезно улучшает качество жизни граждан РФ

Москва19 авг Вести.Национальные проекты серьезно влияют на качество жизни россиян, отметил глава Татарстана Рустам Минниханов в беседе с ИС "Вести".

Глава региона принял участие в заседании Совета при президенте РФ по нацпроектам.

Нацпроекты — это база для наших республиканских проектов. Во-первых, мы в каждом нацпроекте софинансируем, во-вторых, мы его расширяем и на другие направления. Это очень серьезно влияет на качество жизни, поэтому мы считаем, что дальнейшее продолжение наших проектов — это потенциальное улучшение качества жизни граждан нашей страны рассказал Минниханов

Ранее сообщалось, что расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 августа составили 3,47 трлн рублей. Это 53,1% от запланированного объема.