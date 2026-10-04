Правительство планирует выделить около 19 трлн руб. на реализацию нацпроектов Проект федерального бюджета: расходы на нацпроекты составят 19 трлн рублей

Москва4 окт Вести.Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает около 19 триллионов рублей на реализацию национальных проектов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

Государство сохраняет значительный объем инвестиций в развитие. Около 19 трлн рублей предусмотрено на национальные проекты, 6,4 трлн рублей - на технологическое лидерство и инфраструктуру отметил депутат

Кроме этого, более 4 триллионов рублей в течение трех лет будет направлено на дорожное хозяйство. В сумму входят строительство, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры.

По словам парламентария, государственные расходы должны быть результативными. Он считает, что важно не допускайте нецелесообразных трат бюджета – каждая статья должна быть направлена на конкретную цель.

Ранее сообщалось, что правительство России направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.