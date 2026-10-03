В проекте федерального бюджета заложено более 10 трлн руб. на поддержку семей

В проекте бюджета на 2027–2029 годы заложено 10 трлн руб. на поддержку семей В проекте федерального бюджета заложено более 10 трлн руб. на поддержку семей

Москва3 окт Вести.Проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов предусматривает более 10 триллионов рублей на поддержку семей. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

На 3 года предусмотрено более 10 триллионов рублей так называемого "детского бюджета". Это продолжение единого пособия и материнского капитала, индексация материнского капитала по фактической инфляции, ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми отметил депутат

По его словам, проект федерального бюджета на 2027-2029 годы закладывает финансовую основу для решения ключевых задач государства. Основные приоритеты бюджетной политики - выполнение социальных обязательств, поддержка семей и развитие экономики.