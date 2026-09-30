Более 7 трлн рублей заложено в проекте бюджета РФ на здравоохранение в 2027 году

В 2027 г. на здравоохранение направят более 7 трлн рублей Более 7 трлн рублей заложено в проекте бюджета РФ на здравоохранение в 2027 году

Москва30 сен Вести.Расходы на развитие отрасли здравоохранения в проекте бюджета России на 2026 год увеличены по сравнению с текущим годом и составят более 7 трлн рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На развитие отрасли здравоохранения расходы по сравнения с 2026 годом увеличены. Как заявили в пресс-службе, в 2027 году на эти цели будет направлено более 7 трлн рублей.

При этом 1,8 трлн рублей предусмотрено в федеральном бюджете и еще 5,2 трлн рублей - по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В целом на работу системы обязательного медицинского страхования в 2027–2029 годах предусмотрено более 16 трлн руб., об этом неделю назад сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Средства предназначены для оплаты первичной и скорой медицинской помощи, профилактики заболеваний и диспансеризации. За счет фонда также финансируются специализированная и высокотехнологичная помощь и зарплаты медработников.