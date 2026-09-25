Москва25 сен Вести.Главная проблема здравоохранения состоит в кадровом дефиците врачей, особенно разных специализаций. Об этом ИС "Вести" заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

По его словам, опросы пациентов ежегодно показывают, что на первом месте по проблемам стоит запись к врачу-специалисту.

Обстановка и ситуация разная от региона к региону. Я бы назвал номер один – кадровый дефицит системы здравоохранения... И мы понимаем, что во многих регионах из-за дефицита врачей, как показывают наши опросы, мы ежегодно проводим опросы среди пациентов, на первом месте – это запись к врачу-специалисту. Поэтому тут уже не до чашки кофе, тут лишь бы хоть попасть (на прием - прим.ред.)... Должны быть более четкие требования к прохождению периодической аккредитации врача, и врач должен понимать, что от него просят конкретных знаний, и самое главное – повышения своего профессионального уровня пояснил Жулев

По мнению эксперта, чтобы все работало хорошо в медицинской сфере должны быть усилия федеральных и региональных властей, в центре которых должен быть человек. Только после этого, отмечает Жулев, станет понятнее, где и какие меры нужно предпринимать для совершенствования подходов к оказанию медицинской помощи.