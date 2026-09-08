Военный хирург рассказал о проблемах со здоровьем у боевиков ВСУ Врач Распатор: 40% личного состава ВСУ имеют проблемы со здоровьем

Москва8 сен Вести.Почти 40% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют серьезные проблемы со здоровьем, заявил российский военный хирург с позывным Распатор в интервью ТАСС.

В ряды ВСУ берут всех подряд из-за того, что здоровые люди на Украине "заканчиваются", отметил хирург.

У ВСУ 60% людей относительно здоровых, а остальной процент - это люди с туберкулезом, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. приводит ТАСС слова Распатора

Врач отметил, что российские военные хирурги оказывали медицинскую помощь пострадавшим иностранным наемникам. Граждане, получившие ранения в ходе боевых действий, являются для врачей в первую очередь людьми, которым нужна помощь.

При этом Распатор рассказал, что пленные боевики ВСУ не ожидали получить помощь от российских врачей.