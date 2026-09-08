Москва8 сен Вести.Российские военные хирурги при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказывали медицинскую помощь пострадавшим иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе наемникам из США и Намибии, заявил военный хирург с позывным Распатор в интервью ТАСС.

При освобождении Артемовска попался один американец, служил в морской пехоте. Он служил в Афганистане, потом попал сюда. Это был первый. А второй был из Намибии. Он вообще не говорил на английском. Но с американцем нормально общались мы. Оказали необходимую помощь им. Спасли приводит ТАСС слова Распатора

Все граждане, получившие ранения в ходе боевых действий, являются для врачей в первую очередь людьми, которым нужно оказывать помощь, заключил Распатор.