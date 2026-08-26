Военный хирург рассказал об уникальной операции в зоне СВО Военный хирург Фитч рассказал о проведении уникальной операции в зоне СВО

Москва26 авг Вести.Военные медики группы войск "Днепр" Вооруженных сил Российской Федерации смогли провести в зоне СВО уникальную операцию, которая спасла жизнь военнослужащему и уберегла его от ампутации. Об этом рассказал хирург с позывным Фитч.

В беседе с ТАСС он поделился подробностями о том, какая помощь была оказана раненому. Сначала медики зашили ранение тонкого кишечника. Позже было обнаружено повреждение главной ветви брюшной аорты.

И нами было принято решение провести уникальную операцию по протезированию ветви брюшной аорты, поскольку иначе у бойца погибла бы конечность на уровне тазобедренного сустава пояснил Фитч

После того как операция была завершена, раненого военнослужащего доставили в медучреждение. Медики в госпитале пояснили, что боец чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что в Запорожье военные медики ВС РФ спасли раненую беременную женщину и ребенка. В нее прицельно влетел украинский FPV-дрон.