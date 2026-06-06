Хирурги в зоне СВО извлекли из глаза бойца осколки дрона-камикадзе Коц: хирурги разминировали в зоне СВО глаз раненому десантнику

Москва6 июн Вести.Уникальную операцию в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) провели хирурги 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Они извлекли из глаза раненого бойца осколки взорвавшегося украинского дрона-камикадзе.

Об этом сообщил военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что хирурги не знали наверняка, являются ли извлекаемые осколки взрывоопасными.

Трое хирургов в бронежилетах и касках встали к операционному столу прямо у линии боевого соприкосновения. По сути, они не оперировали, они разминировали написал военкор в своем блоге

Опасный предмет был извлечен. Им оказался фрагмент аккумуляторной батареи беспилотника. Литиевая батарея при взрыве FPV-дрона вошла в правую глазницу десантника и застряла в мягких тканях.

Перевезти раненого бойца в тыловой госпиталь возможности не было: трасса обстреливалась ВСУ, а любая тряска могла вызвать либо кровотечение, либо самопроизвольное замыкание батареи БПЛА.

Самое главное — военнослужащий выжил. Это очередная победа, которую наши врачи одержали у линии боевого соприкосновения добавил Коц

Хирургам удалось не только спасти жизнь раненному, но и сохранить ему зрение.

В 2022 году российские военные хирурги провели операцию младшему сержанту Николая Пасенко. У него у сердца застрял не сдетонировавший боеприпас. Сержант был против проведения операции, опасаясь, что взрыв произойдет на операционном столе и будет стоить жизни медикам. Операция прошла успешно.

Недавно российские хирурги извлекали взрыватель из бедра российского военнослужащего. Во время всех этих операций хирурги оперировали, надев бронежилеты.