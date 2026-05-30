Уникальная операция в Калининграде: военный хирург работал в каске и бронежилете Военные медики Балтийского флота извлекли из бедра раненого компонент мины

Москва30 мая Вести.В ФГБУ "1409 военно-морской клинический госпиталь" в Калининграде проведена уникальная хирургическая операция – из бедра раненого военнослужащего, доставленного из зоны СВО, извлекли компонент противопехотной мины, который мог быть взрывоопасным. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Военнослужащий-стрелок получил ранение, когда, выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению противника, а также эвакуации раненых товарищей. Он оказался на заминированном ВСУ участке, и прогремел взрыв. Элемент взрывателя противопехотной мины застрял в левом бедре пострадавшего.

Флотскому хирургу пришлось проводить операцию в каске и бронежилете, не задействованный в операции медперсонал, а также больные были удалены от операционной на безопасное расстояние отмечается в публикации

В госпитале дежурили саперы отдельного инженерного полка Балтийского флота. После операции им передали извлеченный из тела раненого предмет. Специалисты детально изучили его и пришли к выводу, что это один из элементов противопехотной мины, и опасности он не представляет.