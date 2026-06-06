Военные медики извлекли из глаза бойца аккумулятор БПЛА ВСУ Военные врачи извлекли из глаза бойца аккумулятор украинского БПЛА

Москва6 июн Вести.Военные врачи Воздушно-десантных войск спасли жизнь раненому бойцу, удалив из его глаза аккумулятор взорвавшегося дрона-камикадзе ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотник взорвался рядом с военным, осколки отлетели в верхнюю часть тела. Наиболее серьезную травму нанесла литиевая батарея, попавшая в правую глазницу.

Военнослужащие-медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провели рискованную операцию в непосредственной близости от противника: извлекли из глаза раненого бойца аккумулятор взорвавшегося беспилотника-камикадзе следует из сообщения оборонного ведомства

Один из военных медиков напомнил о случаях, когда ВСУ внедряли элементы минирования в сами дроны.

Батарея могла сдетонировать в любой момент добавил он

Ранее сообщалось, что ВСУ на добропольском направлении в ДНР раскидывают мины под видом российских сухпайков.