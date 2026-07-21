В Запорожье военные хирурги спасли раненую БПЛА беременную женщину и ее сына

В Запорожье военные медики спасли беременную женщину и ее сына после атаки БПЛА В Запорожье военные хирурги спасли раненую БПЛА беременную женщину и ее сына

Москва21 июл Вести.В Запорожье медики спасли раненную после атаки ВСУ беременную женщину и ее ребенка. Об этом рассказал ИС "Вести" начальник хирургического отделения группы анестезиологии и реанимации, командир передовой медицинской группы с позывным Талиб.

В июне украинский дрон-камикадзе прицельно атаковал женщину, которая ехала на самокате со своим сыном. Она была на восьмом месяце беременности. Все остались живы.

Талиб признается, что для него это было шоком — в его практике это был первый случай, когда на операционном столе была беременная.

Быстро "отрентгенили" ее, сделали УЗИ, взяли на операционный стол, прооперировали. Посмотрели плод — живой или не живой. Благо, на УЗИ все видно было вспоминает врач

Хирурги полевого медицинского госпиталя в полевых условиях берутся за операции любой сложности. Здесь проведено более 100 операций по протезированию магистральных сосудов конечностей, более 10 на открытом сердце, также совершены еще несколько операций по сохранению главной и самой крупной в организме артерии — аорты.