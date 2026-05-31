Москва31 мая Вести.Женщина спаслась благодаря ночнушке при атаке дронов, разрушивших дом в прифронтовой Васильевке Запорожской области, пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на своего корреспондента.

Сопровождающие журналиста сотрудница местной администрации Валерия и водитель Геннадий рассказали об атаках украинских дронов по домам и огородам Васильевки.

По словам Валерии, при очередной атаке беспилотников женщина из местной администрации спряталась в одной ночнушке в ванной на четвертом этаже своего дома. Дроны били в крышу дома и спровоцировали его обрушение.

Когда начали рушиться плиты, она зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выскочивший из стены во время обрушения. И повисла на нем. Чудом осталась жива сообщила сопровождающая журналисту

Женщину спасли военные.

В субботу украинские беспилотники ударили по Запорожской АЭС, удар был нанесен в том числе в нескольких метрах от реактора, сообщала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.