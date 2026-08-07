В Энергодаре в результате атаки БПЛА поврежден балкон многоквартирного дома

В Энергодаре при атаке беспилотника поврежден балкон жилого дома В Энергодаре в результате атаки БПЛА поврежден балкон многоквартирного дома

Москва7 авг Вести.В Энергодаре украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому – поврежден балкон. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Отмечается, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано большое количество дронов ВСУ – как разведывательных, так и ударных.

За прошедшие сутки над территорией Запорожской области зафиксировано значительное число БПЛА противника. Это как дроны-разведчики, так и ударные беспилотники… В Энергодаре противник атаковал многоквартирный дом - поврежден балкон, пострадавших нет говорится в публикации

Наибольшую активность БПЛА фиксировали в Акимовском, Васильевском, Каменско-Днепровском, Куйбышевском, Михайловском, Пологовском, Токмакском муниципальных округах, а также над Мелитополем и Энергодаром.

В селе Великая Белозерка Каменско-Днепровского округа после удара дрона загорелся жилой дом. Возгорание потушили, люди не пострадали. В Мелитополе пострадала легковушка.

Сотрудники экстренных и оперативных служб работают в усиленном режиме.

Жителей просят соблюдать меры безопасности.