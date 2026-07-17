Москва17 июлВести.В городе Васильевке Запорожской области атаке со стороны беспилотника ВСУ подвергся многоквартирный жилой дом. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Удар был совершен по дому, находящемуся в центре города.

БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения

написал он в своем канале

Также глава области отметил, что значительный ущерб нанесен и квартирам.

На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.