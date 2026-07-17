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Две жительницы запорожской Васильевки пострадали при атаке БПЛА жилого дома

В запорожской Васильевке БПЛА атаковал многоквартирный дом, ранены две женщины Две жительницы запорожской Васильевки пострадали при атаке БПЛА жилого дома

Москва17 июл Вести.В городе Васильевке Запорожской области атаке со стороны беспилотника ВСУ подвергся многоквартирный жилой дом. В результате происшествия пострадали две местные жительницы, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.

Удар был совершен по дому, находящемуся в центре города.

БПЛА противника атаковал многоквартирный дом. Госпитализированы женщины 1985 и 1944 годов рождения написал он в своем канале

Также глава области отметил, что значительный ущерб нанесен и квартирам.

На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.