В Запорожской области боец Росгвардии сбил ударный дрон, нацеленный на АЗС

Боец Росгвардии спас людей на АЗС в Запорожской области, сбив ударный дрон В Запорожской области боец Росгвардии сбил ударный дрон, нацеленный на АЗС

Москва8 июл Вести.Военнослужащий отряда спецназа Росгвардии предотвратил удар украинского беспилотника по АЗС в Запорожской области, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Он сбил ударный дрон самолетного типа в ходе боевого дежурства на посту воздушного наблюдения в районе одного из населенных пунктов региона.

Увидев низколетящий вражеский беспилотник на расстоянии около 200 метров, росгвардеец мгновенно среагировал и сбил его огнем из стрелкового оружия говорится в публикации

В этот момент на АЗС находились более 40 человек, в том числе женщины и дети, а также около 30 автомобилей. Боец Росгвардии оперативно организовал эвакуацию людей.

Благодаря профессиональным действиям военнослужащего человеческих жертв удалось избежать, а критически важный объект инфраструктуры был сохранен.