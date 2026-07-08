Москва8 июлВести.Военнослужащий отряда спецназа Росгвардии предотвратил удар украинского беспилотника по АЗС в Запорожской области, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Он сбил ударный дрон самолетного типа в ходе боевого дежурства на посту воздушного наблюдения в районе одного из населенных пунктов региона.
Увидев низколетящий вражеский беспилотник на расстоянии около 200 метров, росгвардеец мгновенно среагировал и сбил его огнем из стрелкового оружияговорится в публикации
В этот момент на АЗС находились более 40 человек, в том числе женщины и дети, а также около 30 автомобилей. Боец Росгвардии оперативно организовал эвакуацию людей.
Благодаря профессиональным действиям военнослужащего человеческих жертв удалось избежать, а критически важный объект инфраструктуры был сохранен.