Десантники ВС РФ предотвратили контратаку роботов ВСУ в Запорожской области Российские бойцы предотвратили контратаку ВСУ в Запорожской области

Москва10 июл Вести.Российские десантники группировки войск "Днепр" предотвратили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении министерства, которое цитирует РИА Новости, отмечается, что подразделения войск беспилотных систем Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка зафиксировали выдвижение двух вражеских НРТК.

В ходе выполнения боевых задач на Ореховском направлении в Запорожской области, расчеты ударных БПЛА подразделения беспилотных систем (БпС) 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно предотвратили попытку контратаки ВСУ с помощью наземных робототехнических комплексов, оснащенных пулеметными установками цитирует агентство сообщение МО РФ

Подчеркивается, что цели были уничтожены точными попаданиями российских ударных БПЛА.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска беспилотниками "Герань" поразили локомотивы, которые использовались для перевозки вооружения ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях.