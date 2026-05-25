Москва25 маяВести.В Запорожской области два человека получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел на автодороге между городом Днепрорудное и поселком Веселое, недалеко от села Видножино. Пострадали мужчина и его дочь. Семья ехала за цветами для девушки – готовились к последнему звонку.
Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения. В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль … тяжелые ранения получили двое - мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождениянаписал Евгений Балицкий
Врачи оценивают состояние обоих как стабильно тяжелое.
Губернатор выразил поддержку близким пострадавших и заявил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.