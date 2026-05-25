При атаке БПЛА на автомобиль в Запорожской области ранены отец и дочь В Запорожской области дрон атаковал гражданский автомобиль, пострадали двое

Москва25 мая Вести.В Запорожской области два человека получили тяжелые ранения в результате целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на автодороге между городом Днепрорудное и поселком Веселое, недалеко от села Видножино. Пострадали мужчина и его дочь. Семья ехала за цветами для девушки – готовились к последнему звонку.

Сегодня произошло очередное чудовищное преступление киевского режима против мирного населения. В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль … тяжелые ранения получили двое - мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения написал Евгений Балицкий

Врачи оценивают состояние обоих как стабильно тяжелое.

Губернатор выразил поддержку близким пострадавших и заявил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.