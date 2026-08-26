Москва26 авг Вести.Врачи отделения сосудистой хирургии Приморской краевой клинической больницы №1 спасли мужчину с тромбозом аорты, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в мессенджере МАХ.

Житель Черниговского района Приморья 45 лет экстренно поступил в больницу с сосудистой патологией, при которой в просвете аорты образуется сгусток крови, нарушая кровоснабжение органов и тканей. По словам хирурга Михаила Марчука, подобная патология редко встречается у пациентов такого возраста, тем более что мужчина не курил и вел здоровый образ жизни.

Мы провели двухэтапное вмешательство. Сначала через бедренный разрез катетерами удалили тромб из аорты, затем выполнили шунтирование – с помощью собственной вены пациента соединили бедренные артерии и сосуды голени рассказал Марчук

Угроза острого нарушения кровоснабжения была успешно устранена. Пациента выписали домой под наблюдение.