Врачи Приморья спасли пациентку с опасным заболеванием Врачи больницы Владивостока спасли пациентку с опасной сосудистой болезнью

Москва19 июн Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №1 спасли 41-летнюю женщину с острым тромбозом мезентериальной артерии, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморья.

Женщину доставила бригада скорой помощи с сильными болями в животе. Врачи выявили у нее острый тромбоз мезентериальной артерии - состояние возникает, когда тромб перекрывает кровоснабжение кишечника. Опасное заболевание. При котором риск летального исхода очень высокий.

Врачи сначала удалили участок кишечника, который уже пострадал из-за отсутствия кровоснабжения, затем сделали все необходимое для сохранения функций самого кишечника отмечается в сообщении

Благодаря слаженной работе докторов женщину удалось спасти. Она уже выписалась домой и находится на амбулаторном лечении.