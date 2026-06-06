Медик ВДВ Назимов рассказал, как несколько дней удерживал опорный пункт ВСУ Медик ВДВ Назимов вместе с группой несколько дней держал опорный пункт ВСУ

Москва6 июн Вести.Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Виталий Назимов рассказал в интервью агентству ТАСС, как вместе с товарищами несколько дней удерживал опорный пункт Вооруженных сил Украины в боях у Часова Яра.

Он пояснил, что участвовал в штурмовых действиях на подступах к Часову Яру в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в ходе которых брал опорный пункт противника.

Этот объект представлял из себя линию глубоких рвов и окопов с железобетонной долговременной огневой точкой в изголовье, рассказал медик.

В момент, когда у товарищей Назимова из штурмового подразделения не получилось взять точку, разведрота Назимова уже выполнила свои боевые задачи и была готова подстраховать штурмовиков.

Я был медиком в разведывательной роте; со мной был сапер и снайпер, - нам пришлось присоединиться к штурмовикам, взять этот опорный пункт и потом еще несколько дней удерживать от интенсивных контратак противников рассказал Назимов

За этот подвиг Назимов был удостоен ордена Мужества.

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