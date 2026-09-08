Москва8 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдавались в плен в Константиновке из-за того, что командование не обеспечивало их лекарствами, заявил российский военный хирург с позывным Распатор в интервью ТАСС.

Боевики осознавали, что если они не сдадутся в плен, то им оставалось жить "пять-шесть дней", отметил хирург.

За последние два года количество пленных увеличилось в разы. Многие выходили, сдавались, потому что у них заканчивались препараты для того, чтобы они жили, чтобы они выжили приводит ТАСС слова Распатора

Пленные украинские боевики не рассчитывали, что получат помощь от российских военных хирургов.

При этом российские врачи оказывали медицинскую помощь пострадавшим иностранным наемникам ВСУ, в том числе из США и Намибии.