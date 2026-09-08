Врач Распатор: пленные боевики ВСУ не ожидали получить помощь от хирургов ВС РФ

Пленные боевики ВСУ не ожидали получить помощь от российских военных хирургов Врач Распатор: пленные боевики ВСУ не ожидали получить помощь от хирургов ВС РФ

Москва8 сен Вести.Военный хирург 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Распатор рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не рассчитывали, что получат помощь от российских военных хирургов.

Украинские боевики думали, что российские врачи их убьют, подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Вытаскивали раненых солдат [ВСУ], обрабатывали, кормили, поили… Потом [пленные солдаты ВСУ] благодарят, говорят "спасибо" сказал Распатор

Он также отметил, что российские военные хирурги при освобождении Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказывали медицинскую помощь пострадавшим иностранным наемникам ВСУ.

Хирург добавил, что все раненные в ходе боевых действий граждане являются для врачей в первую очередь людьми, которые нуждаются в помощи.