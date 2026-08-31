Боец "Юга" рассказал, почему боевики ВСУ рады попасть в российский плен Боец ВС РФ пояснил, что боевики ВСУ рады оказаться в российском плену

Москва31 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) рады оказаться в плену, понимая, что останутся живы. Об этом рассказал ИС "Вести" командир штурмового взвода с позывным Киргиз.

По украинским позициям в Донецкой Народной Республике бьют подразделения Южной группировки войск. При помощи дронов бойцы проводят разведку и помогают артиллерии корректировать огонь. Сложившим оружие украинским солдатам оказывают медицинскую помощь. Плен для них — единственная возможность выжить. Командование ВСУ пытается остановить продвижение российских войск, не считаясь с потерями.

Моральное состояние: они не были подавлены. Наоборот, они были рады, что живы и им не пришлось дальше убегать и прятаться сообщил Киргиз

Отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон ранее пояснил, что украинские боевики предпочитают сдаться в российский плен из-за условий содержания: они лучше, чем на службе в украинской армии.